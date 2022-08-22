Jandarma kadına karşı şiddet ile ilgili erkekleri bilgilendirecek - Son Dakika
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Jandarma kadına karşı şiddet ile ilgili erkekleri bilgilendirecek

22.08.2022 18:03
Jandarma kadına karşı şiddet ile ilgili erkekleri bilgilendirecek

Nevşehir'de 'Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım' Gençlik buluşmasında gençlere '5 Milyon Erkeğe Eğitim Verilmesi Projesi' çerçevesinde farkındalık eğitimi verildi.

Nevşehir'de 'Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım' Gençlik buluşmasında gençlere '5 Milyon Erkeğe Eğitim Verilmesi Projesi' çerçevesinde farkındalık eğitimi verildi.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Hacı Bektaş Veli'nin 751. ölüm yıldönümü anma etkinlikleri çerçevesinde, 'Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım' sloganı ile icra edilen gençlik buluşmasında, Nevşehir Jandarma Komutanlığı tarafından; Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve köpek timi unsurları ile birlikte, kadına karşı şiddet konusunda bilinçlendirme, kadın destek uygulaması (KADES) ve kadına karşı şiddetle mücadelede, 5 Milyon Erkeğe Eğitim Verilmesi Projesi çerçevesinde farkındalık eğitimi ve bilgilendirme yapıldı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Hacı Bektaş Veli, Nevşehir, Jandarma, gençlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma kadına karşı şiddet ile ilgili erkekleri bilgilendirecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma kadına karşı şiddet ile ilgili erkekleri bilgilendirecek - Son Dakika
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