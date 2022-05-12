Nevşehir'de çitçilere ücretsiz 500 yavru kaz dağıtıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de çitçilere ücretsiz 500 yavru kaz dağıtıldı

12.05.2022 11:11
Nevşehir'de çitçilere ücretsiz 500 yavru kaz dağıtıldı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 5 köyde çiftçilere ücretsiz 500 yavru kaz verildi.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 5 köyde çiftçilere ücretsiz 500 yavru kaz verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Acıgöl Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hazırlanan "Kaz Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi" kapsamında, ilçeye bağlı Kozluca, Bağlıca, Çullar, İnallı ve Yuva köylerinde 500 yavru kaz üreticilere teslim edildi.

Kaymakam Emine Yıldız Karataş, teslim töreninde, proje ile Acıgöl'ün ekonomik ve tarımsal kalkınmasına destek sunulduğunu belirterek, projenin başka köylerde de uygulanacağını kaydetti.

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Köylere Hizmet Götürme Birliği, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de çitçilere ücretsiz 500 yavru kaz dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de çitçilere ücretsiz 500 yavru kaz dağıtıldı - Son Dakika
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