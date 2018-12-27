Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Dua Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası

Nevşehir'de Dua Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası

20 dakika önce

Nevşehir'de, kendisini Hızır aleyhisselam olarak tanıtıp, esnaftan dua karşılığı para aldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Nevşehir'de Dua Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası, System.String[]
Nevşehir'de, kendisini Hızır aleyhisselam olarak tanıtıp, esnaftan dua karşılığı para aldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Polisi arayan bir esnaf, kent merkezinde bazı iş yerlerinde kendisini Hızır aleyhisselam olarak tanıtan bir kişinin, dua karşılığı para aldığını öne sürerek, bu kişinin dolandırıcı olabileceğini iletti.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda bir iş yerinde M.D'yi yakaladı.

Esnaftan bin 440 lira ve 520 lira değerinde üç çift ayakkabı aldığı tespit edilen şüpheli, emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.D, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:58 Kaynak: AA

Nevşehir, Güncel
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