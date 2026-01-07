Nevşehir'de Emlak Dolandırıcılığına Ceza - Son Dakika
Nevşehir'de Emlak Dolandırıcılığına Ceza

Nevşehir\'de Emlak Dolandırıcılığına Ceza
07.01.2026 16:32
Mahkeme, dolandırıcılık yapan iki sanığa toplam 305 yıl hapis cezası verdi.

Nevşehir'de müteahhitlik yaparak aynı daireleri farklı kişilere satan Gold Emlak dolandırıcılığında karar verildi. Mahkeme; tutuklu 2 sanığa çeşitli suçlardan toplam 305'er yıl 7'şer ay hapis cezası verdi.

28 Haziran 2024'te Muğla'nın Fethiye ilçesinde yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan şirket sahipleri A.K.İ. ve Y.İ. ile iş ortakları M.F.Y. karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar A.K.İ. ve M.F.Y. ile tutuksuz yargılanan Y.İ.'nin Nevşehir 1. Ağır ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Şikayetçi 49 müştekinin dosyasında ayrı ayrı karar veren mahkeme heyeti; tutuklu iki sanığa 'Dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına ticari faaliyetleri sırasında kooperatif faaliyeti sırasında dolandırıcılık' suçlarından toplamda 305'er yıl 7'şer ay hapis cezası verdi. Müştekilerin avukatı Avukat Abdulkadir Ünal karar sonrası yaptığı açıklamada; "Mahkeme heyeti gereğini yaparak sanıklara toplumsal vicdanın kabul edeceği miktarda hapis cezası verdi. Dosyaya yansıyan yargılanma kapsamında Y.İ. berat ederken, diğer sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket edip mağdurları iştirak halinde dolandırdıkları kanaatine varılmıştır" diye konuştu.

Olay

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bir inşaat firması tarafından dolandırıldıkları şikayetleri üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde çalışma başlatmış; emlakçılık yapan A.K.İ.'nin kentin farklı yerlerinde bulunan evleri 57 kişiye satarak 90 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenmişti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Nevşehir, Ekonomi, Emlak

Son Dakika 3-sayfa Nevşehir'de Emlak Dolandırıcılığına Ceza - Son Dakika

SON DAKİKA: Nevşehir'de Emlak Dolandırıcılığına Ceza - Son Dakika
