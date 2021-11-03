Nevşehir'de eş zamanlı kaçak cep telefonu operasyonu - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre; KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aralamalarda; 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olaya ilgili 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan arandığı tespit edilen 1 şahıs ifade işlemleri sonrası Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilerek hakkında adli süreç başlatıldı. El konulan materyaller BTK'dan gelecek rapor doğrultusunda kayıt dışı cep telefonları Ürgüp Gümrük Müdürlüğüne, klonlanmış cep telefonları Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.

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