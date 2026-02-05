Nevşehir\'de Genç Kızın Ölümü

NEVŞEHİR'de boş arazideki kayalıkların arasında ölü bulunan Sümeyye Satılmış (19), toprağa verildi.

Sümeyye S.'den önceki gün akşam saatlerinden beri haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışması başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Sümeyye Satılmış'ın Kayaşehir mevkisindeki Kahveci Dağı'na gittiğini belirledi. Ekiplerin bölgede yaptığı aramalarda, Satılmış'ın, Kahveci Dağı'ndaki boş arazide kayalıkların arasında cansız bedeni bulundu.

Sümeyye Satılmış'ın cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak merkeze bağlı Güvercinlik köyüne getirildi. Satılmış, burada kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, Sümeyye Satılmış'ın anne ve babasının daha önce boşandığı, Sümeyye'nin, kardeşiyle birlikte yaşadığı ve bir otelde çalıştığı belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.