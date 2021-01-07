Nevşehir'de her ay kurayla belirlenecek kişi 1 saat belediye başkanı olacak - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Başkan Sensin" adlı uygulama kapsamında başvuranlar arasından her ay yapılacak kurayla belirlenecek kişinin, bir saatliğine belediye başkanı olmasını sağlayacaklarını söyledi.

Arı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 2020 yılındaki icraatlarını anlattı, bu yıl hayata geçirmeyi hedefledikleri projeler hakkında bilgi verdi.

Görevi devraldığında belediyenin 89 milyon lira borcu olduğunu belirten Arı, süreç içinde hayata geçirilen çok sayıda projenin ardından borç miktarının 50 milyon liraya düştüğünü ifade etti.

Kentin turizmden yeterli payı alabilmesi amacıyla ziyarete açılan kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'in bulunduğu alanın çevresinde çalışmaların sürdüğünü anlatan Arı, şunları kaydetti:

"Nevşehir il merkezinin turizmden yeterli payı alması hedefiyle Kayaşehir'i turizme açtık. Şimdi de çevresindeki Meryem Ana Kilisesi başta olmak üzere diğer tarihi yerlerde restorasyon başlattık. Alan için hazırlanan projelerin hayata geçirilmesinin ardından yerli ve yabancı turistler için Kayaşehir ve çevresi daha dikkat çekici cazibe merkezi haline gelecek. Son dönemin en önemli konularından olan su sorunu da Nevşehir'de yaşanmayacak. Nevşehir'de 9 bin 500 tonluk su depoları vardı. Bunların bir kısmı su sızdırıyordu. 20 milyon lira maliyetle üç su deposu yapıyoruz. 15 bin ton su depolama kapasitesi ile kentin su deposu kapasitesini 24 bin 500 tona çıkarıyoruz."

Nevşehir'de "Başkan Sensin" uygulaması hayata geçirilecek

Ülke genelinde dikkati çekecek bir uygulamayı, gelecek hafta başlatacaklarını da dile getiren Arı, "Başkan Sensin" adlı uygulama kapsamında, dileyen kişilerin bir saatliğine belediye başkanı olmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Arı, etkinlikle ilgili gelecek hafta açılacak web sitesi üzerinden başvuruların alınacağını belirterek "Her ay başvurusu alınanlar arasında kura çekilerek bir vatandaşımız bir saatliğine belediye başkanı olacak. O bir saatte, hukuka uygun bütün talimatları yerine getirilecek. İsteyen gelecek başkanlık yapacak, şeffaflığı ve beraber yönetmeyi göstermiş olacağız." diye konuştu.