Kavşakta çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kavşakta çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı

26.03.2022 22:45

Nevşehir'de kavşakta karşılaşan iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Nevşehir'de kavşakta karşılaşan iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Nevşehir'den Avanos kara yolunun 10'ncu kilometresindeki Göreme kavşağında Sıdıka Ş, idaresindeki 38 AV 749 plakalı otomobil ile Şenol S, yönetimindeki 06 BAF 708 plakalı otomobil çarpıştı.

Yol kenarına savrulan araçların sürücüleri ile beraberlerinde bulunan iki kişi yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından araçlar kaldırıldı.

Kavşakta çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı
Kavşakta çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı
Kavşakta çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı
Kavşakta çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı
Kavşakta çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı
Kavşakta çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kavşakta çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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