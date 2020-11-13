Sigara içilmesi yasaklanan alanlarda denetimler - Son Dakika

Sigara içilmesi yasaklanan alanlarda denetimler

Kızılay Meydanı Polis ekiplerinin sigara denetimi İzmir Caddesi Esnaf ve vatandaş ile röportaj ANKARA - Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sigara içilmesi yasaklanan, meydan, cadde, park ve otobüs duraklarında denetimler başladı.

Kızılay Meydanı Polis ekiplerinin sigara denetimi İzmir Caddesi Esnaf ve vatandaş ile röportaj ANKARA - Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sigara içilmesi yasaklanan, meydan, cadde, park ve otobüs duraklarında denetimler başladı.

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