Sigara içilmesi yasaklanan alanlarda denetimler - Son Dakika

Sigara içilmesi yasaklanan alanlarda denetimler
13.11.2020 15:55
Kızılay Meydanı Polis ekiplerinin sigara denetimi İzmir Caddesi Esnaf ve vatandaş ile röportaj ANKARA - Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sigara içilmesi yasaklanan, meydan, cadde, park ve otobüs duraklarında denetimler başladı.
Kızılay Meydanı
Polis ekiplerinin sigara denetimi
İzmir Caddesi
Esnaf ve vatandaş ile röportaj ANKARA - Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sigara içilmesi yasaklanan, meydan, cadde, park ve otobüs duraklarında denetimler başladı.
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