Nevşehir'de Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İl genelinde okullar 17 Ocak Perşembe günü tatil edildi.
Nevşehir
'de yağan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İl genelinde okullar 17 Ocak Perşembe günü tatil edildi. Nevşehir Valiliği
tarafından il genelinde yağan yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle okullar 17 Ocak Perşembe günü tatil edildi. Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl genelinde yağan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiş olup, engelli ve hamile personellerimizde idari izinli sayılacaktır" denildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:31 Kaynak: İHA
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