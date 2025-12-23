Nevşehir\'de silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Nevşehir'in Merkez Esentepe Mahallesi Tezcan Sokak üzerinde çıkan silahlı kavgada H.E. (44) ağır yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sırada H.E., kendisini vuran kişinin 27 yaşındaki M.A. olduğunu söyledi.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

SUÇ ALETLERİ BAHÇEDE BULUNDU

Olayda kullanılan silah ve 2 adet bıçak, çevrede yapılan aramada yakındaki bir apartmanın bahçesinde ele geçirildi.

Olay yerinde bulunan P.C. (29), H.A. (45) ve K.P. (25) isimli şahıslar, bilgi sahibi olarak tespit edilip Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

YARALININ DURUMU KRİTİK

Ağır yaralanan H.E., Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.