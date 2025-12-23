Nevşehir'de silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Nevşehir'de silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

23.12.2025 19:34
Nevşehir'de çıkan kavga sırasında H.E., sokak ortasında silahla vurularak ağır yaralandı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, kendisini vuran kişinin M.A. olduğunu söyledi. Yaralının durumunun kritik olduğu belirtildi.

Nevşehir'in Merkez Esentepe Mahallesi Tezcan Sokak üzerinde çıkan silahlı kavgada H.E. (44) ağır yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sırada H.E., kendisini vuran kişinin 27 yaşındaki M.A. olduğunu söyledi.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

SUÇ ALETLERİ BAHÇEDE BULUNDU

Olayda kullanılan silah ve 2 adet bıçak, çevrede yapılan aramada yakındaki bir apartmanın bahçesinde ele geçirildi.

Olay yerinde bulunan P.C. (29), H.A. (45) ve K.P. (25) isimli şahıslar, bilgi sahibi olarak tespit edilip Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

YARALININ DURUMU KRİTİK

Ağır yaralanan H.E., Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA

