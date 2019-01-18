Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Taşımalı Eğitime Ara

Nevşehir'de Taşımalı Eğitime Ara

1 saat önce

Nevşehir'de kar yağışının ardından ortaya çıkan olumsuz koşullar nedeniyle il genelinde taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin, karne gününde idari izinli sayılacakları bildirildi.

Nevşehir'de Taşımalı Eğitime Ara, System.String[]
Nevşehir'de kar yağışının ardından ortaya çıkan olumsuz koşullar nedeniyle il genelinde taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin, karne gününde idari izinli sayılacakları bildirildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanmadan dolayı köy, belde ve ilçelerden taşımalı eğitim sistemiyle ilçe ve il merkezine gelen öğrencilerin 18 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacakları belirtildi.

Açıklamada, "Yollarda görülen aşırı buzlanmanın her hangi bir olumsuzluğa meydan vermemesi için, il genelinde taşımalı sistemden yararlanan öğrenciler ile yine köy, belde ve ilçelerden il merkezindeki okullarına kendi imkanlarıyla gelen öğrenciler bir gün idari izinli sayılacaklardır. İdari izinli öğrencilerimiz hafta içi okullarından karnelerini alabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:38 Kaynak: AA

Nevşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnternetten En Çok Satılan Ürünler Belli Oldu Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Yeşerdikten Sonra Soldu

THY Ekibi, Güney Afrika'da Silahlı Soyguna Uğradı Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP'li İsim Ortak Aday Olacak mı?' Sorusuna Tek Cümlelik Yanıt
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 01:58:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Taşımalı Eğitime Ara
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]