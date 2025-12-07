Nevşehir'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
Nevşehir'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Nevşehir\'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
07.12.2025 16:06
Nevşehir'de 4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, trafik tek şeritten kontrollü aktarıldı.

Nevşehir'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Üniversite kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 DH 200 plakalı Mercedes marka araç sürücüsü M. G., kavşakta kırmızı ışık nedeniyle durunca, aynı istikamette seyreden 50 UA 323 plakalı araç sürücüsü F.K. duramayarak önündeki araca çaptı. Daha sonra E. D.'nin kullandığı 42 BCN 370 plakalı aracı ile önündeki araca, H. C. A.'da 50 AET 138 plakalı otomobili ile önündeki araca çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasını gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak ilerledi. Trafik polisleri ve vatandaşlar kazaya karışan araçları iterek yol dışı etti. Araçların kaldırılmasından sonra karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

