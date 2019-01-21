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Nevşehir'den Kısa Kısa

54 dakika önce

Ürgüp'te silahla tehdit suçundan aranan 1 kişi tutuklandı.

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Ürgüp'te silahla tehdit suçundan aranan 1 kişi tutuklandı.

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak, arama yaptı.


M.K'nin GBT kontrolünde, Kayseri adli makamlarınca "silahla tehdit" suçundan arandığı tespit edildi.


Gözaltına alınana şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suriye uyruklu kişi sahte parayla yakalandı

Suriye uyruklu 1 kişi, Ziraat Bankası'na giderek 15 bin lira yatırmak istedi. Gişe memurunun kontrolünde paralardan 100 liralık 6 banknotun sahte olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte parayı yatırmaya çalışan Suriye uyruklu H.A'yı yakaladı.


H.A'nın ifadesi doğrultusunda, Suriye uyruklu Z.M, A.B. ve M.G. de gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "parada sahtecilik" suçundan yasal işlem yaptıkları şüphelileri. sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:21 Kaynak: AA

Suriye, Ürgüp, 3. Sayfa
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