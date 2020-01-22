Nevşehir'den kısa kısa - Son Dakika

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Nevşehir'den kısa kısa

6 saat önce

Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Hacıbektaş ilçesinde "Yerli ve Milli Tohum Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi.

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Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Hacıbektaş ilçesinde "Yerli ve Milli Tohum Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi.


Hacıbektaş Veli Kültür Merkezinde düzenlenen programda, yetkililerce üreticilere yerli ve milli tohum kullanımının önemi anlatıldı.


Çiftçilerin ekim ve hasat konusundaki sorularının cevaplandırılmasının ardından sona eren programda çiftçilere bilgilendirici broşür dağıtıldı.


Toplantıya, Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, köy muhtarları ile çitçiler katıldı.

Hafızlık eğitimi tamamlayan öğrenciler Müftü Öztürk'ü ziyaret etti

Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk, Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesindeki Şeyhul-Kurra İbrahim Tanrıkulu Kuran Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri kabul etti.


Kurs yöneticisi Ömer Yiğit'den ders programları ve çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Öztürk, eğitimlerini tamamlayan 22 öğrenci ve hocalarını tebrik etti.


Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin İslam dini açısından önemli olduğunu belirten Öztürk, "Sizi ve sizleri yetiştiren hocalarınızı da tebrik ediyorum. İnşallah Kur'an'ı yaşayarak bu şerefe nail olursunuz." dedi.


Öztürk, öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti.

Hacıbektaş, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:32 Kaynak: AA
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