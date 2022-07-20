Nevşehir'in il oluşunun 68'inci yıl dönümü - Son Dakika
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Nevşehir'in il oluşunun 68'inci yıl dönümü

20.07.2022 12:17
Nevşehir'in il oluşunun 68'inci yıl dönümü

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, kentin il oluşunun 68'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, kentin il oluşunun 68'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Becel, mesajında, 20 Temmuz 1954 tarihinde il statüsüne kavuşan Nevşehir'de görev yapmanın mutluluk ve onurunu yaşadığını belirtti.

Kentte, birlik ve beraberliğin nice yıllar sürmesini dileyen Becel, şunları kaydetti:

"Bir milletin gelişmişlik düzeyi, kurduğu şehirlerin estetik görünümü, altyapısı gibi unsurların yanı sıra barındırdığı kültür mirasıyla da yakından ilgilidir. Bu bakımdan şehirleri, ilmin, düşüncenin, sanatın, edebiyatın kısacası bir milletin estetik anlayışının sergilendiği mekanlar olarak görmek gerekir. 20 Temmuz 1954 tarihinde il statüsüne kavuşan Nevşehir, benzersiz coğrafyası, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla da zaman içinde Türkiye'nin turizm denilince akla ilk gelen şehirleri içerisinde yerini almıştır. Bu nadir güzelliklerinin yanı sıra son yıllarda ise turizmin yanında kültürel ve sportif faaliyetlerle de adından söz ettirmeyi de başarmıştır. Eşine az rastlanacak güzelliklere sahip kadim şehrimizi hep birlikte el ele verip sizlerin de desteği ile daha güzel yarınlara taşıyacağımıza inanıyorum. Bu anlamlı günü en içten dileklerimle kutluyorum."

Belediye Başkanı Savran da medeniyetlere ev sahipliği yapmış Nevşehir'in hizmetlerin en iyisine layık olduğunu belirterek, "Nevşehir, samimiyetin, misafirperverliğin, hoşgörünün ve barışın şehridir. Nevşehir için sizler için ne yapsak az. Nevşehir'imiz için en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Nevşehir'in il oluşunda katkısı olan, güzel şehrimize hizmet etmiş ve etmekte olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nevşehir'in il oluşunun 68'inci yıl dönümü - Son Dakika

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