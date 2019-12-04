Nevşehir protokolü, AA'nın

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Başkan Arı, haber, yaşam ve spor kategorisindeki fotoğrafları oyladı.

Arı, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde İsmail Duru'nun " Kapadokya'da balon keyfi", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.



Oylamaya sunulan her bir fotoğrafın kendi alanında ayrı bir değeri olduğunu belirten Arı, "Habercilik günümüz dünyasında çok önemli. Milli meseleleri ön plana çıkararak yapılan habercilik çok daha önemli. Bu yüzden dünyanın dört bir tarafında Anadolu Ajansı çok iyi işler çıkarıyor. Bazen görsel hafıza birçok şeyi daha iyi algılıyor. Bu anlamda Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarla alakalı yaptığı çalışma çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.

Farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyen Rektör Bağlı ise haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde İsmail Duru'nun "Kapadokya'da balon keyfi", spor kategorisinde de Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" fotoğraflarına oy verdi.



AA çalışanlarına başarı dileğinde bulunan Bağlı, "Çok uzun süreden beri devam eden yılın fotoğrafı oylamasıyla Anadolu Ajansı çok önemli bir görev icra ediyor. Ülkede olup bitenlerden fotoğraf kareleri üzerinden haberdar olmak konusunda son derece çarpıcı bir uygulama. Bir kareyle meseleleri özetleyen bir görüntü sunuyor. Anadolu Ajansı sadece Türkiye'nin değil, Türkiye ile birlikte yüreği atan insanların sesi, kulağı ve gözü olmak görevini hakkıyla yerine getiriyor." diye konuştu.

Bağlı, oylamaya sunulan fotoğrafların, arşivlerde yerini alıp yüzlerce yıl yararlanacak nitelikte olduğunu ifade etti.



İl Emniyet Müdürü Artunay, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.