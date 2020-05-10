Nevşehir Valisi Aktaş'ın Anneler Günü ziyaretleri - Son Dakika

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ve 101 yaşındaki Penbe Kayacı'yı evlerinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aktaş, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde ikamet eden şehit Oktay Arıkan'ın annesi Hüsne Arıkan'ı, ardından ise Güzelyurt Mahallesinde ikamet eden şehit Selim Bingöl'ün annesi Mürvet Bingöl'ü evlerinde ziyaret etti.

Şehit annelerinin günlerini kutlayan Aktaş, kendilerine günün anısına çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra Cevher Dudayev Mahallesine geçen Aktaş, burada da 101 yaşındaki Penbe Kayacı'ya ziyarette bulundu.

Asırlık çınar ile bir süre sohbet eden Aktaş, istek ve taleplerini dinlediği Kayacı'ya hediye takdim etti.

Vali Aktaş'a ziyaretlerinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener de eşlik etti.