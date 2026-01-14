Nevşehir ve İstanbul'da Tefecilik Operasyonu - Son Dakika
3-sayfa

Nevşehir ve İstanbul'da Tefecilik Operasyonu

Nevşehir ve İstanbul'da Tefecilik Operasyonu
14.01.2026 12:30
68 kişi gözaltına alındı, 215 milyon TL'lik tefecilik çetesi çökertildi.

Nevşehir ve İstanbul'da düzenlenen tefecilik operasyonunda aralarında galerici ve iş adamlarının da bulunduğu 68 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 8 aylık çalışma kapsamında tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda Nevşehir genelinde nakit para ihtiyacı bulunan 195 kişinin kısa vadelerde ortalama aylık yüzde 50 oranında yüksek faizle borçlandırılarak mağdur edildiği tespit edildi. Borçlarını ödeyemeyen mağdurların ise icra gibi yasal yollar dışında tehdit, baskı ve zorla senet imzalatma yöntemleriyle borçlarını yüksek faiziyle birlikte ödemeye zorlandıkları belirlendi. Tefeciliğe konu toplam borç miktarının 215 milyon TL olduğu öğrenildi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve tefecilik' suçlarına yönelik olarak Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 70 şüpheliye ait 104 adrese 151 ekip ve 601 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüpheliden 68'i yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 255 adet çek ve senet, 41 adet ajanda, şüphelilere ait 107 adet dijital materyal, 16 adet ruhsatsız silah ile 468 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelilerden birinin çek senet ve paraları ofisinde bulunan sehpaya yaptırdığı gizli bölmede sakladığı da ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

İstanbul, Nevşehir, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Finans, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Nevşehir ve İstanbul'da Tefecilik Operasyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: Nevşehir ve İstanbul'da Tefecilik Operasyonu - Son Dakika
