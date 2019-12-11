Nevzat Özer: "Çocuklarımızın eğitimi her şeyden önce gelmelidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevzat Özer: 'Çocuklarımızın eğitimi her şeyden önce gelmelidir' - Son Dakika

Nevzat Özer: "Çocuklarımızın eğitimi her şeyden önce gelmelidir"

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, "Çocuklarımızın eğitim her şeyden önce gelmelidir" dedi.

Nevzat Özer:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, "Çocuklarımızın eğitim her şeyden önce gelmelidir" dedi.


Kayseri'de, okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Cinsel İstismar ve Mahremiyet ve Mobil Sosyal Hizmet konularında konferans verildi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Gültepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, "Aile, Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanlığı olarak her kesime hizmet götürmeyi kendisine şiar edinmiş bir bakanlığız. Bakanlığımızın bir yöneticisi ve psikolojik destek danışman olarak siz meslektaşlarımızla koordineli çalışmaya ve eğitimlere büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda 16 ilçemizde eğitimler düzenleyerek, 2019 yılı içerisinde 50 bin kişiye ulaştık. Hız kesmeden uzman ekibimle birlikte konferanslar düzenlemeye devam ediyoruz" dedi.


Özer, "Çocuk yetiştirme konusunda ailelere olduğu kadar öğretmenlere de büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Günümüzde teflon tipli insanlar türedi. Bu tip insanların çevresinde bulunan herkese zarar veriyor. Teflon tava misali kendisi yanmayıp içindekileri yakıyorlar. Bir çocuğu eğitmenin ve yetiştirmenin geleceğin annesini ve babasını eğitmek ve yetiştirmek olduğunu içselleştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle anne ve baba olmayı aslında bir meslek olarak düşünmeli, çocuklarımızı cinsel istismar, uyuşturucu madde bağımlılığı gibi karşılaşabilecekleri her türlü olumsuzluğa karşı korumayı vazife edinmeliyiz. Çocuklarımızın eğitimi, çocuklarımızın güvenliği, işimizden, özel hayatımızdan ve dahi her şeyden önce gelmelidir" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Nevzat Özer, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:42 Kaynak: İHA
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