ABD'nin New Mexico eyaletindeki Müslüman cinayetlerinin baş şüphelisinin kimliği açıklandı - Son Dakika
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ABD'nin New Mexico eyaletindeki Müslüman cinayetlerinin baş şüphelisinin kimliği açıklandı

10.08.2022 03:41
ABD'nin New Mexico eyaletindeki Müslüman cinayetlerinin baş şüphelisinin kimliği açıklandı

NEW ABD'nin New Mexico eyaletinin yerel ve federal yöneticileri, Albuquerque şehrinde son 9 ayda 4 Müslüman'ın pusuya düşürülerek öldürülmesiyle ilgili 51 yaşında bir erkek şüphelinin yakalandığını ve kimliğinin tespit edildiğini açıklayarak Müslüman topluma başsağlığı diledi.

NEW ABD'nin New Mexico eyaletinin yerel ve federal yöneticileri, Albuquerque şehrinde son 9 ayda 4 Müslüman'ın pusuya düşürülerek öldürülmesiyle ilgili 51 yaşında bir erkek şüphelinin yakalandığını ve kimliğinin tespit edildiğini açıklayarak Müslüman topluma başsağlığı diledi.

Albuquerque Polis Departmanı'ndan yapılan basın açıklamasında 26 Haziran'da Aftab Hussein ve 1 Ağustos'ta Muhammed Afzaal Hussain'in öldürülmesiyle ilgili 51 yaşındaki Muhammed Syed isimli kişinin tutuklandığı, daha önce aynı bölgede öldürülen Naeem Hussain ve Mohammad Zaher Ahmadi'nin katilinin de aynı kişi olabileceği ifade edildi.

Polis, Aftab Hussein ve Muhammed Afzal Hussain'in öldürüldüğü olay yerinde bulunan mermi kovanlarının Syed'in evinde yapılan aramada bulunan tabanca ile uyumlu olduğunu, katil zanlısının ve maktullerin birbirlerini tanıdığını, öldürme motivasyonunun ise ne olduğu konusunda henüz net bir bilgiye ulaşılamadığını paylaştı.

Polis Şefi Harold Medina basın açıklamasında, katil zanlısının yakalanmasında iş birliği yapan Müslüman topluma teşekkür ederken, olay tamamen aydınlanıncaya kadar kendilerini güvende hissetmeleri için devriye ekiplerinin Müslümanların yoğun olduğu bölgelerde daha görünür olacağını söyledi.

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham da daha aydınlatılması gereken çok şey olduğunu vurgulayarak, "Tüm eyalet kaynakları, her bir topluluğun, özellikle de Müslüman cemaatinin her bir üyesi, eyaletin neresinde olurlarsa olsun, güvenlikleri konusunda emin olana kadar seferber edilecektir." diye konuştu

Basın açıklamasında hazır bulunan Belediye Başkanı Tim Keller, kolluk kuvvetlerinin toplumla kurduğu yakın ilişkilerin, suçluların yakalanmasında oynadığı pozitif role dikkati çekerek, şüphelinin yakalanmasında Müslüman toplumun üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını ifade etti.

Öte yandan, Albuquerque bölge başsavcısı, FBI temsilcisi ve bazı yerel yöneticiler de olayla ilgili bundan sonra sürecin nasıl işleyeceğine dair basın mensuplarının sorularını cevapladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin New Mexico eyaletindeki Müslüman cinayetlerinin baş şüphelisinin kimliği açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin New Mexico eyaletindeki Müslüman cinayetlerinin baş şüphelisinin kimliği açıklandı - Son Dakika
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