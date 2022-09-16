Suriyeli çocukların sesini dünyaya duyuran 3,5 metrelik "Küçük Emel" New York'ta - Son Dakika
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Suriyeli çocukların sesini dünyaya duyuran 3,5 metrelik "Küçük Emel" New York'ta

16.09.2022 01:08
Suriyeli çocukların sesini dünyaya duyuran 3,5 metrelik "Küçük Emel" New York'ta

NEW Suriyeli çocukların yaşadığı sıkıntıları dünya kamuoyuna duyurmak için hazırlanan 3,5 metrelik "Küçük Emel" adı verilen kukla, ABD'deki yolculuğuna New York'tan başladı.

NEW Suriyeli çocukların yaşadığı sıkıntıları dünya kamuoyuna duyurmak için hazırlanan 3,5 metrelik "Küçük Emel" adı verilen kukla, ABD'deki yolculuğuna New York'tan başladı.

Dünya yolculuğunun Türkiye'den İngiltere'ye kadar olan kısmını tamamlayan dev kukla, savaş mağduru Suriyeli çocukların dramını anlatmak için bu sefer ABD turuna başlarken, ilk durak olarak New York'u seçti.

Küçük Emel'in Manhattan'ın en uğrak yerlerinden New York Halk Kütüphanesindeki gösterisi ilgiyle izlendi.

New York'un en büyük kütüphanesinin girişinde mini bir gösteri sunan kukla, minikler kadar yetişkinlerin de ilgisini çekti.

Gösteri sonunda onu görmeye gelenlerle hatıra fotoğrafı çektiren Küçük Emel'in, New York'un 5 ilçesinde 3 hafta boyunca 50'ye yakın etkinliğe katılacağı bildirildi.

Havaalanında orkestralı karşılama

Çarşamba akşamı New York'taki Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Metropolitan Opera Orkestrası ve çocuk korosunun söylediği şarkılarla karşılanan kukla, daha sonra Queens şehrinde bir caddenin kenarında kendisini meşalelerle karşılayan kalabalığı selamlamıştı.

Mülteci konularını işleyen İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu öncülüğünde hazırlanan, Türkiye ve dünyadan birçok sanatçı, kurum ve kuruluşun desteklediği "Yürüyüş (The Walk) Projesi" kapsamında hazırlanan kukla, annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini konu alıyor.

Gaziantep'ten 27 Temmuz'da yola çıkan "Küçük Emel", 3 Kasım'da İngiltere'nin Manchester kentinde son bulacak yolculuğu ile göçmen çocukların, aileleriyle ya da aileleri olmadan Avrupa'ya uzanan yolculuklarındaki zorlukları gündeme taşımayı amaçlıyor.

'Kukla haberlerden' bıkmış bir halka şiddet ve zulümden kaçan çocukları hatırlatmayı amaçlayan 3,5 metrelik dev oyuncak, yolculuğunda ziyaret ettiği her yerleşim yerinde sanatçı, kurum ve kuruluşların iş birliğinde düzenlenen eğitici kültürel ve sanatsal çalışmalarda yer alıyor.

Küçük Emel, Temmuz 2021'de Türkiye'den çıktığı yolculuğunu Yunanistan, İtalya, Fransa, İsviçre, Belçika gibi ülkelerin ardından kasımda İngiltere'nin Manchester şehrini ziyaret ederek tamamlamış, bu yılın mayıs ayında ise, Rusya ile savaş yüzünden Polonya'ya iltica eden Ukraynalı çocuklarla buluşmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriyeli çocukların sesini dünyaya duyuran 3,5 metrelik 'Küçük Emel' New York'ta - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriyeli çocukların sesini dünyaya duyuran 3,5 metrelik "Küçük Emel" New York'ta - Son Dakika
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