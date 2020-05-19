New York borsası açılışta karışık seyretti

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,7 azalışla 24.434,92 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.945,54 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,3 artışla 9.263,79 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmasındaki olumlu gelişmelerle dün iyimser bir havanın hakim olduğu piyasalar, bugün ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın Kovid-19 salgınına karşı alınan ekonomik önlemlere ilişkin ABD Senatosu'nda yapacağı sunumları takip edecek.