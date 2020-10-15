New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika

New York borsası düşüşle açıldı

15.10.2020 17:01
New York borsası düşüşle açıldı, System.String[]

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,14 azalışla 28.189,44 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,26 düşüşle 3.444,60 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,61 azalışla 11.578,73 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki negatif seyirde, Avrupa'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası İngiltere, Almanya ve Fransa'nın tedbirleri sıkılaştırması ve ABD'de ekonomik destek paketinin açmaza girmesi etkili oldu.

Avrupa'da Kovid-19 salgınında "ikinci dalga" tehlikesi karşısında İngiltere'nin ardından Fransa ve Almanya da yeniden tedbirleri sıkılaştırdı.

ABD'de Kovid-19 salgınının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin belirsizlik gündemdeki yerini korurken, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bugün katıldığı bir televizyon programında, destek paketinde anlaşma sağlanana kadar müzakerelere devam edeceklerini söyledi.

Trump yönetiminin ekonomik destek paketinden vazgeçmediğini belirten Mnuchin, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile bugün tekrar görüşeceklerini bildirdi.

Mnuchin, konuya ilişkin dün yaptığı değerlendirmede ise 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinden önce bir anlaşma sağlanmasının zor olacağını ve her iki tarafın belirli konularda ilerleme kaydederken bazı konularda hala uzlaşıdan çok uzak olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Ekim ile biten haftada 898 bine yükselerek beklenmedik bir şekilde artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi ise ekimde 10,5 değerine gerileyerek beklenenden fazla düşüş gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, New York, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika Ekonomi

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