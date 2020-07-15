New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

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Kapanışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,86 artışla 26.870,85 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,93 artarak 3.227,12 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,59 artışla 10.550,49 puana yükseldi.

Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ve beklenenden iyi gelen ekonomik veriler etkili oldu.

New England Journal of Medicine Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada, ABD'li ilaç şirketi Moderna ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğinde geliştiren ve 45 gönüllü üzerinde denenmeye başlanan ilk potansiyel Kovid-19 aşısının, virüse karşı bağışıklık sağlamada ümit verdiği belirtilmişti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi haziranda beklentileri geride bırakarak aylık yüzde 5,4'lük artış göstermişti.

Bu yılın ilk çeyreğine ait bilançosunu açıklayan ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41 artarak 13,3 milyar dolara ulaşmıştı.

Şirketin ikinci çeyrek bilançosunun beklenenden güçlü gelmesinin ardından New York borsasında hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:27 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi
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