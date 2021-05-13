New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,29 artarak 34.021,45 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,23 artışla 4.112,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 kazançla 13.124,99 puana yükseldi.

Nisan ayı enflasyon verisinin beklentileri aşması ve enflasyonist baskıların ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkılaştırma adımlarını tahminlerden erken atabileceği beklentilerini artırmasıyla dün negatif bir seyir izleyen endeksler, bugün toparlanma gösterdi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 8 Mayıs ile biten haftada 473 bine gerileyerek beklenenden fazla düşüş gösterdi.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise nisanda aylık yüzde 0,6 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Tahvil piyasasında da oynaklık sürerken dün yüzde 1,70 seviyelerine kadar yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 1,65'e kadar geriledi.