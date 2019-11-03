New York Maratonu koşuldu
7 saat önce
New York'ta, Staten Island'dan başlayıp Brooklyn, Queens ve Bronx ilçelerinden geçildikten sonra Manhattan'daki Central Park'ta sona eren "New York Maratonu" koşuldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:57 Kaynak: AA
New York'ta, Staten Island'dan başlayıp Brooklyn, Queens ve Bronx ilçelerinden geçildikten sonra Manhattan'daki Central Park'ta sona eren "New York Maratonu" koşuldu.
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