Son Dakika Haberleri: New York Maratonu koşuldu
Son Dakika Güncel New York Maratonu koşuldu

New York Maratonu koşuldu

7 saat önce

New York'ta, Staten Island'dan başlayıp Brooklyn, Queens ve Bronx ilçelerinden geçildikten sonra Manhattan'daki Central Park'ta sona eren "New York Maratonu" koşuldu.

New York'ta, Staten Island'dan başlayıp Brooklyn, Queens ve Bronx ilçelerinden geçildikten sonra Manhattan'daki Central Park'ta sona eren "New York Maratonu" koşuldu.

New York Maratonu koşuldu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:57 Kaynak: AA
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