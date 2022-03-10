New York'ta 308 yıllık "Stradivarius kemanı"nın çevrim içi müzadeyle satılacağı açıklandı - Son Dakika
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New York'ta 308 yıllık "Stradivarius kemanı"nın çevrim içi müzadeyle satılacağı açıklandı

10.03.2022 00:23
New York'ta 308 yıllık "Stradivarius kemanı"nın çevrim içi müzadeyle satılacağı açıklandı

NEW ABD'de, dünyaca ünlü keman ustası Antonio Stradivari'ye ait 308 yıllık "Stradivarius kemanı"nın açık artırmada satışa çıkarılacağı ve 20 milyon dolara kadar alıcı bulabileceği belirtildi.

NEW ABD'de, dünyaca ünlü keman ustası Antonio Stradivari'ye ait 308 yıllık "Stradivarius kemanı"nın açık artırmada satışa çıkarılacağı ve 20 milyon dolara kadar alıcı bulabileceği belirtildi.

Medya kuruluşu Bloomberg'in ulaştığı bilgiye göre, 1714 yapımı bir Stradivarius kemanı, 9 Haziran'da müzayede evi Tarisio'nun düzenleyeceği çevrim içi bir açık artırmada görücüye çıkacak.

308 yıllık tarihi kemanın 15-20 milyon dolar civarında bir fiyata alıcı bulabileceği açıklandı.

"da Vinci, Ex-Seidel" olarak adlandırılan müzik aletinin Rus-Amerikalı virtüöz Toscha Seidel tarafından 25 bin dolara alınarak 40 yıl kullanıldığı belirtildi.

"Oz Büyücüsü" film müziğinde ve dünyanın dört bir yanındaki büyük orkestralarda yapılan kayıtlarda kullanıldığı ifade edilen ünlü kemanın, müzayede için New York'a dönmeden önce Londra, Berlin, Pekin, Şanghay, Hong Kong ve Tokyo'da gösterime sunulacağı kaydedildi.

Stradivarius kemanları

İtalya'nın Cremona kentinde 17. yüzyılda yaşamış ve dünyanın en önemli üç keman ustası arasında bulunan Antonio Stradivari'ye ait kemanlar, "Stradivarius kemanı" olarak dünyanın en güzel sese sahip olan kemanlarından biri kabul ediliyor.

1737'de ölene dek 512'si keman, toplam 1100 enstrüman üreten Stradivari'nin yapmış olduğu çello, viyola ve arp gibi çalgı aletleri de bulunuyor.

Halihazırda Stradivari'nin imzasını taşıyan 650 enstrüman müzelerde ya da özel koleksiyonlarda yer alıyor ve servet fiyatına alıcı buluyor.

2011'de ünlü İngiliz şair Lord Byron'ın torunu Lady Anne Blunt'a ait 1721 tarihli Stradivarius kemanı, açık artırmada yaklaşık 16 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Şubat 2015'te "Proceedings of the Royal Society" dergisinde yayımlanan araştırma, Stradivari'nin keman üretiminde modelleme hatası yaparak f deliğini normalden daha uzun yapmasının, Stradivarius kemanlarının kendine özgü güçlü ve tok sese kavuşmasına sebep olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York'ta 308 yıllık 'Stradivarius kemanı'nın çevrim içi müzadeyle satılacağı açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: New York'ta 308 yıllık "Stradivarius kemanı"nın çevrim içi müzadeyle satılacağı açıklandı - Son Dakika
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