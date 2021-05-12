New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek için gösteri yapıldı - Son Dakika

NEW ABD'nin New York şehrinde bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Manhattan 2. Cadde'de bulunan Başkonsolosluk binası önünde toplanan yüzlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve "Filistin'e özgürlük", "İsrail işgaline ve baskılarına son" yazılı pankartlarla İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki baskılarını ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını protesto etti.

Gösteriye Türk ve Müslüman toplumundan her yaştan katılımcının yanı sıra Siyonizm karşıtı Neturei Karta Ortodoks Yahudi grubu üyelerinin de destek vermesi dikkati çekti.

Protesto sırasında karşı kaldırımda toplanan yaklaşık 10 kişilik İsrail destekçisi grupla da zaman zaman sözlü sataşma ve gerginlik yaşandı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestonun sonunda Times Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen göstericiler, olaysız dağıldı.