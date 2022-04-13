New York'taki metro saldırısının şüphelisi aranıyor - Son Dakika
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New York'taki metro saldırısının şüphelisi aranıyor

13.04.2022 17:16
New York'taki metro saldırısının şüphelisi aranıyor

New York Belediye Başkanı Eric Adams, ABD'nin New York kentindeki Brooklyn metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırının ardından olayda bilgisi bulunduğu gerekçesiyle aranan Frank James'in artık şüpheli olarak arandığını duyurdu.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, ABD'nin New York kentindeki Brooklyn metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırının ardından olayda bilgisi bulunduğu gerekçesiyle aranan Frank James'in artık şüpheli olarak arandığını duyurdu.

ABD'nin New York kentinde Brooklyn metro istasyonuna dün silahlı saldırı gerçekleştirilmiş saldırganın kimliğinin belirlenmediği sadece arandığı açıklanmıştı. New York Belediye Başkanı Eric Adams yaptığı açıklamada, daha önce olayda bilgisi bulunduğu gerekçesiyle aranan Frank James'in artık şüpheli olarak nitelendirildiğini duyurdu. New York Polis Departmanı (NYPD) Brooklyn metrosuna silahlı saldırı düzenleyen ve 10'u kurşunla olmak üzere en az 23 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli Frank James için yeni bir "aranıyor" ilanı yayınladı.

NYPD Dedektif Şefi James Essig basın toplantısında, şüpheli Frank James'in kaçak olduğunu belirterek, "Metrodaki saldırıyla bağlantısını öğrenmek için James'in yerini bulmaya çalışıyoruz" dedi. Polis 62 yaşındaki şüpheli James'in ABD'nin Philadelphia şehri ve Wisconsin eyaletinde adresleri olduğunu söyledi.

Öte yandan New York City'nin Metro Sistemi tarafından yapılan açıklamada, Brooklyn 36. Cadde metrosunun, NYPD'nin incelemelerini bitirmesinin ardından bugün seferlerine devam ettiği bildirildi.

New York Polis Departmanı (NYPD) dün yaptığı açıklamada, saldırganın metroda "gaz maskesine benzeyen bir şey" taktığını ifade ederek, çantasından çıkardığı bir kutuyu trene atmasıyla trenin dumanla dolduğunu ve ardından saldırganın silahla ateş ettiğini belirtmişti. NYPD ayrıca metro saldırının terör eylemi olarak soruşturulmadığını açıklamıştı.

(İHA)

New York'taki metro saldırısının şüphelisi aranıyor

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Brooklyn, New York, Metro, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel New York'taki metro saldırısının şüphelisi aranıyor - Son Dakika


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