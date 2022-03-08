New York Times sansür yasası üzerine ekibini Rusya'dan çekeceğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

New York Times sansür yasası üzerine ekibini Rusya'dan çekeceğini açıkladı

08.03.2022 22:58
New York Times sansür yasası üzerine ekibini Rusya'dan çekeceğini açıkladı

NEW ABD'nin New York Times (NYT) gazetesi, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yürürlüğe soktuğu sansür yasası nedeniyle gazetecilerini Rusya'dan çekme kararı aldığını açıkladı.

NEW ABD'nin New York Times (NYT) gazetesi, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yürürlüğe soktuğu sansür yasası nedeniyle gazetecilerini Rusya'dan çekme kararı aldığını açıkladı.

NYT'den yapılan açıklamada, güvenlik endişeleri ve Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından kabul ettiği yeni sert sansür yasası nedeniyle gazetecilerin ülkeden geçici olarak çektiği belirtildi.

Gazetenin kararı, BBC, CNN, Bloomberg News gibi bazı medya kuruluşlarının Rusya'nın saldırılarını haber yapmaları durumunda yargılanma tehdidi nedeniyle artık Rusya'dan haber yayınlamayacaklarını belirtmesinin ardından geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı eylemlerini tanımlamak için "savaş" ve "işgal" gibi kelimeler kullanan gazetecileri 15 yıla kadar hapisle tehdit eden bir yasayı imzalamıştı.

YORUMLAR
500
FIFA'dan Ukrayna ve Rusya için Dünya Kupası kararı! Yarı final maçı ertelendi FIFA'dan Ukrayna ve Rusya için Dünya Kupası kararı! Yarı final maçı ertelendi Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Sumi şehrinden 3 bin 500 sivil tahliye edildi Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Sumi şehrinden 3 bin 500 sivil tahliye edildi

New York, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York Times sansür yasası üzerine ekibini Rusya'dan çekeceğini açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
22:29 Putin'den karşı hamle! Bazı ham maddelerin ihracatını ve ithalatını yasakladı! Bu karar Türkiye'yi de etkileyecek
22:18 Kız çocuğuna taciz iddiası esnafı çıldırttı! Şahıs zırhlı araçla karakola zor götürüldü
22:11 Rıdvan Dilmen, 13 hakemin liste dışı kalmasını değerlendirdi: Bu çok acı bir şey biliyor musun, çok acı
22:07 McDonald's Rusya'daki 850 restoranını kapatıyor! Peki, çalışanlara ne olacak?
22:02 Dikkatsiz adam önündeki direği fark etmedi, çarpmanın etkisiyle bir süre kendine gelemedi
21:31 ABD'de benzin fiyatları rekor yüksek seviyede
21:25 ABD ve İngiltere'nin ambargo kararı sonrası korkutan tahmin! Brent petrol fiyatı kısa süre içinde 200 doları aşabilir
21:17 Fenerbahçe, Rusya'dan oyuncu transfer ediyor! Ayrton Lucas kadroya katıldı
20:44 Futbolcu gözyaşları içinde barış mesajı verdi: Putin'i ikna etmeliyiz
20:36 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski video ile seslendi: Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 23:04:30. #1.12#
SON DAKİKA: New York Times sansür yasası üzerine ekibini Rusya'dan çekeceğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement