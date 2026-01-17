Newsom: Trump İç Savaş Çıkarmaya Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Newsom: Trump İç Savaş Çıkarmaya Çalışıyor

17.01.2026 02:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

California Valisi Newsom, Trump'ı iç savaş çıkarmakla suçladı, protestolara destek verdi.

ABD'de 7 Ocak'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) görevlisinin bir ABD vatandaşını öldürmesinin ardından ülke çapındaki protestolar devam ederken California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ülkede bir iç savaş çıkarmaya çalıştığını" savundu.

Demokrat Parti'de gelecek Başkanlık seçiminin en güçlü aday adaylarından biri olarak görülen Newsom, eyaletin San Francisco kentinde düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Trump'ı doğrudan hedef aldı.

Newsom, ABD'deki şehirlerin sokaklarına Apaçi helikopterlerin indiğini ve maskeli görevlilerin sokaklarda gezdiğini vurgulayarak, "(Trump) Bu ülkede bir iç savaş çıkarmaya çalışıyor. Minneapolis'te yaptıkları bir rezalet." ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin "beyaz ırk üstünlüğünü" teşvik ettiğini savunan Newsom, "modern dünya tarihinde hiç görülmeyen türden yolsuzluk ve rüşvetin" olduğunu ifade etti.

Newsom, ABD'de "bir tür kırmızı alarm durumunun" olduğunu öne sürerek, "Eğer sesimizi çıkarmazsak cumhuriyetimizi kaybedeceğiz. Bu yüzden barışçıl bir şekilde protesto eden insanları alkışlıyorum. Cesur ve inançlı insanları alkışlıyorum." dedi.

ABD halkına, "neler olup bittiğine uyanmak için yalvardığını" dile getiren Newsom, "Bu şansımız var. Temsilciler Meclisi'ni ve Senato'yu geri alabiliriz. Eğer görevimizi, yani halk egemenliğini yerine getirirsek." değerlendirmesinde bulundu.

"Ama şu an daha fakiriz ve daha hastayız"

Newsom, Trump'ın ABD'yi "daha zengin ve daha sağlıklı" yapacağını belirtmesini hatırlatarak, "Ama şu an daha fakiriz ve daha hastayız." dedi.

İmalat sektöründe gelişimin "Trump'ın en büyük vaatlerinden biri" olduğunu belirten Newsom, buna rağmen ekonominin iş yaratma oranının 2003'ten bu yana en düşük seviyede olduğunu savundu.

Newsom, Trump'ın başkanlığını "yıkıcı ve başarısız" şeklinde niteleyerek, yönetimin her konuda "haftalık olarak başarısız olduğunu" ileri sürdü.

Kanada Başbakanı Mark Carney'in Çin'e yaptığı ziyarette, 2024'te Çin'den ithal elektrikli araçlara Kanada'nın getirdiği yüzde 100 ek gümrük vergisini kaldırdığını hatırlatan Newsom, Çin'in bölgedeki etkisinin artmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Donald Trump, California, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Newsom: Trump İç Savaş Çıkarmaya Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi

00:22
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
00:09
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
23:15
Suriye’den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
Suriye'den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
23:06
Atlas’ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
22:09
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 03:02:53. #7.11#
SON DAKİKA: Newsom: Trump İç Savaş Çıkarmaya Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.