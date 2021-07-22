Niasin Nedir, Ne İşe Yarar? B3 Vitamini Niasin Hangi Besinlerde Bulunur?

Niasin, B3 vitamini olarak da adlandırılmasının yanı sıra bir B vitamini çeşidi olarak tanımlanır. Yararı ve etki ettiği pek çok alan vardır.

Niasin Nedir?

Niasin, vücut tarafından alınması gereken ve B vitamini alt çeşitlerinden önemli olan vitaminler arasında yer alan bir vitamin çeşidi olarak bilinir. Pek çok üründe yer almasının yanı sıra eksikliğinde de bazı hastalıklara ve rahatsızlıklara sebep olduğu bilinir.

Et ve süt ürünleri gibi hayvansal olan gıdalarda daha fazla olduğu bilinen Niasin, etki ettiği ve yarar sağladığı konular açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu vitaminin eksikliği olduğu ve az alındığı zaman ise çeşitli rahatsızlıklar görülebilmektedir. Bu sebepten dolayı yeteri kadar vücut içerisine almaya özen göstermek, sağlık açısından yarar sağlayacak bir durumdur.

Niasin Ne İşe Yarar?

Niasin adı verilen B3 vitamininin yarar sağladığı noktalar şu şekilde sıralanabilir:

Cildi korumaya ve bir soruna karşı koruma sağlar.

Bitkinlik ve yorgunluk gibi günlük hayatı olumsuz etkileyen durumların azalmasında fayda sağlar.

Yiyecek olarak alınan besinlerin vücut içerisinde enerji olarak dönüşüm geçirmesini sağlar.

İyi kolesterol olarak bilinen HDL hormonunu arttırmayı sağlar.

DNA'nın yapım aşamasında ve herhangi bir sorun olduğu takdirde onarım sağlamasında büyük ölçüde rol oynadığı bilinir.

B3 Vitamini Niasin Hangi Besinlerde Bulunur?

Niasin bulunan ve barındıran besinler şu şekilde sıralanabilir:

Bezelye

Patates

Hindi

Karaciğer

Avokado

Esmer pirinç

Mantar

Buğday

Fıstık

Dana kıyması

Tavuk göğsü

Ton balığı olarak sıralanabilir. Bu vitamin çeşidinin özellikle et ve balık ürünlerinde daha fazla olduğu bilinir. Bu sebepten dolayı B3 vitamini açısından güçlü bir beslenme sağlanmak istenirse omega-3 ve protein açısından zengin besinler alınmış olur.

Niasin Eksikliğinde Meydana Gelen Rahatsızlıklar Nelerdir?

Vitaminlerin eksikliği olması ve vücut içerisinde yeteri kadar bulunmaması kişinin vücudunda gerek psikolojik gerekse fiziksel açıdan bazı sorunlara yol açmaktadır. Çok sık görülmeyen bir vitamin eksikliği olarak bilinse de ara sıra bu vitaminin de eksikliği görülebilir. Özellikle az et ürünü tüketen kişilerde bu vitaminin eksikliği görülme oranı daha fazladır. Niasin eksikliğinde görülmekte olan bazı hastalık ve rahatsızlıklar ise şu şekildedir:

Baş ağrısı,

Depresyona girmek,

Cilt hastalıklarının görülmesi ve meydana gelmesi,

İshal olmak,

Hafıza sorunu yaşamak ve kafa karışıklığı

Metabolizmanın yavaşlaması sonucunda kilo almak,

Cilt hastalığının yanı sıra sinir sisteminde hasara uğratacak durumlar yaşanması,

Soğuğa dayanıksızlık meydana gelmesi ve hastalığa karşı hassas bir vücuda sahip olmak gibi durumların ortaya çıkması olarak sıralanabilir.