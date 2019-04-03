Niğde Anadolu Fk- Sancaktepe Belediyespor: 1-1

STAT: Niğde
5 Şubat
HAKEMLER: Adnan Deniz (xx), Cankut Gönenç(xx), Mehmet Akıncı(xx)
NİĞDE ANADOLU FK: Kadem Burak Yaşar(xx) - Onur Taha Takır(xx), Hakkı Peker(xx), Seydi Kayasoy (xx) (Dk. 74 Arda Hilmi Şengül (x), Yusuf Yalçın
Arslan(xx), Egehan Gök(xx), Enis Durak(xx)/Dk.56 Berkay
Görmez(x), Selçuk
Öztürk(xx) (Dk.63 Olcay Turhan(x), Fatih
Aktay(xx), Mustafa Emirhan Özyaşar(xx), Caner Aktaş(xx)
SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: Emre Satılmış (xx) - İrfan Akgün(xx), Burak Yılmaz
(xx), Mert Örnek (xx) (Dk. 39 Oğuzhan Acar (x), Muharrem Cinan(xx), Oğuzhan Erdoğan
(xx) (Dk. 65 Abdülkadir Aykıl (x), Birhan Vatansever (xx), Mehmet Tosun
(xx) (Dk. 69 Berke Yılmaz
(x), Erbay Eker (xx), İsmail Düzgün (xx), Demir Aktav(xx)
GOLLER: Dk. 90+3 Fatih Aktay (Niğde Anadolu FK) - Dk. 8 Mehmet Tosun (Sancaktepe
Belediyespor)
SARI KARTLAR: Olcay Turhan, Yusuf Yalçın Arslan (Niğde Anadolu FK) - Demir Aktav, Burak Yılmaz, İrfan Akgün, Oğuzhan Acar (Sancaktepe Belediyespor) TFF
2'nci Lig Beyaz Grup'un 29'uncy haftasında Niğde Anadolu FK, sahasında Sancaktepe Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 35'e yükseltti.
- Niğde