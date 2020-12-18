Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

18.12.2020 14:45

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit, toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit, toprağa verildi.

Kanser tedavisi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden Yiğit'in (55) cenazesi, Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Helallik alınmasının ardından Yiğit'in cenazesi Tepebağları Camisi'ne götürüldü. Burada İl Müftüsü Osman Ayas tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yiğit için Ömer Haslidemir Meydanı'nda tören düzenlendi.

Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Yiğit'in kısa bir ömür yaşadığını ama heybesinin dolu olduğuna inandığını söyledi.

Yiğit ile 3 yıl birlikte çalışma imkanının olduğunu belirten Kılınç, "3 yıl boyunca ülkesine, milletine, memleketine ve insanlığa hizmet etmek için gece gündüz koşturdu. Toplantılarda çok beraberliğimiz oldu, kent için, şehir için, Niğde halkı için neler yapılabilir diye kafa yordu, mesai harcadı, iyi niyetle çalıştı. Aynı zamanda çok iyi bir arkadaş ve dosttu. Bu anlamda ben şahitlik ediyorum, inşallah öbür tarafta yüzü ağaracak. Gönüllerde ve kalplerde bıraktığı güzel izlerle anılacak." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de hastanede Yiğit ile ölmeden önce görüşme fırsatının olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Mustafa başkan, hastanede bile Niğde'deki işleri takip ediyordu. Telefonla sürekli buradaki arkadaşlarıyla görüşüyordu, son anına kadar hep işinin başındaydı. Hiçbir zaman şikayet etmedi, bir kere bile ağrım var demedi, duymadık. Allah kendisinden razı olsun, mekanı cennet olsun, Peygamberimize komşu olsun. Niğde'de büyük eserleri var, eserleri yaşayacak. Amel defteri hiçbir zaman kapanmayacak. Hayırlı çocuklar yetiştirdi. O bizim hocamızdı, mesai arkadaşımızdı ama her şeyden önce abimizdi. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin."

Törenin ardından Yiğit'in cenazesi, Derbent Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, kurum müdürleri, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye çalışanları ve çok sayıda seveni katıldı.

1965 yılında Niğde'de doğan Yiğit, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olan Yiğit, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı. Farklı illerde öğretmenlik, müdürlük ve müdür yardımcılığı görevi yapan Yiğit, 2011 yılında Niğde Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı. Yiğit, evli ve 4 çocuk babasıydı.

Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit son yolculuğuna uğurlandı
Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit son yolculuğuna uğurlandı
Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit son yolculuğuna uğurlandı
Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit son yolculuğuna uğurlandı
Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit son yolculuğuna uğurlandı
Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit son yolculuğuna uğurlandı
Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

Erciyes Üniversitesi, Mustafa Yiğit, Kanser, Niğde, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan bomba iddia: Trump darbeyle seçimleri tekrarlatacak 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı vermişti, koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edildi Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı Son Dakika! MEB: Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak, 3 hafta sürecek
DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu         
15:22
Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden ülkeyi karıştıran karar: Koronavirüs aşısı olmayana ceza geliyor Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden ülkeyi karıştıran karar: Koronavirüs aşısı olmayana ceza geliyor         
14:42
Son Dakika: Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinden yayıncı kuruluşa tarihi protesto Son Dakika: Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinden yayıncı kuruluşa tarihi protesto         
14:36
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü         
14:29
Lewandowski en iyi seçildi, geceye Ronaldo'nun bakışları damga vurdu Lewandowski en iyi seçildi, geceye Ronaldo'nun bakışları damga vurdu         
13:57
Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar         
13:33
Koronalı komşular, tansiyon ölçtürdükleri kadının ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanacak Koronalı komşular, tansiyon ölçtürdükleri kadının ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanacak         
13:10
İstanbul'da mezar yeri ücretlerine zam geldi: En pahalısı 37 bin 400 lira İstanbul'da mezar yeri ücretlerine zam geldi: En pahalısı 37 bin 400 lira         
12:33
Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı         
11:37
Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada         
10:54
Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü         
10:44
Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar         
10:29
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir         
09:29
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 15:33:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei