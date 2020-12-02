Niğde Belediye Başkanı Özdemir; - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Özdemir;

02.12.2020 13:57
Niğde Belediye Başkanı Özdemir;, System.String[]

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, hız kesmeden devam eden belediye çalışma ve projelerinin yanısıra vatandaşın ve esnafın da sorununu dinliyor, çözüm üretiyor.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, hız kesmeden devam eden belediye çalışma ve projelerinin yanısıra vatandaşın ve esnafın da sorununu dinliyor, çözüm üretiyor. Bu kapsamda Özdemir galerici esnafıyla bir araya geldi.

Niğde'de yaptığı çalışmalarla büyük takdir toplayan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, tüm meslek gruplarının sorunlarıyla tek tek ilgilenmeye de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde eski sanayi esnafı ile bir araya gelen Başkan Özdemir, galerici esnafının sorunlarını ve beklentileri birinci ağızlardan dinledi. Yapılan toplantıda Şoförler Odası Başkanı Halil İbrahim Kızıltan da hazır bulundu.

Şehir merkezinde dağınık bir şekilde faaliyet gösteren ve bazı sorunlar yaşayan galerici esnafının tek bir çatı altında toplanacağını belirten Başkan Özdemir; "Galericilerimizin sorunlarını kalıcı olacak çözme noktasında galerici esnafımızla fikir alış verişi yaptık. Vatandaşın derdini kendi derdimiz olarak görüyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz belediye olarak pandemi veya hiçbir bahanenin arkasına sığınmıyoruz. Seçimlerden önce ne söz verdiysek hepsini bir bir yerine getireceğiz inşallah daha fazlasını da yapacağız" dedi.

Esnafımızın her daim yanındayız

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Galericiler sitesi yanına 30 adet yeni dükkan yapımı devam ediyor. Yaptığımız dükkanlar ile galericiler sitesini birleştireceğiz. İhtiyaç halinde devamını da yaparız. Daha konforlu refah düzeyi yüksek bir şehir sunacaksak vatandaşımız için elbette çaba göstereceğiz.2020 yılında gelirini artıran nadir belediyelerden bir tanesiyiz. Esnafımızın her daim yanındayız ve istişareyle güzel işler yapacağız."

Toplantıda galerici esnafının konuşması sırasında önemli konuları not aldıran Başkan Özdemir, sektörün daha verimli bir şekilde faaliyetini sürdürmesi için sorunlara çözüm arayacaklarını ve bu süreci kendisinin de bizzat takip edeceğini belirtti. - NİĞDE

Niğde Belediye Başkanı Özdemir;
Niğde Belediye Başkanı Özdemir;
Niğde Belediye Başkanı Özdemir;

Emrah Özdemir, Niğde, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Niğde Belediye Başkanı Özdemir; - Son Dakika


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