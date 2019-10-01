Son Dakika Haberleri: Niğde Belediyesi Ödeme Noktalarını Artırdı
Son Dakika Güncel Haber

Niğde Belediyesi Ödeme Noktalarını Artırdı

27 dakika önce

Niğde Belediyesi hizmet binası dışında oluşturduğu ödeme noktaları ile vatandaşa daha hızlı hizmet verecek.

Niğde Belediyesi Ödeme Noktalarını Artırdı, System.String[]

Niğde Belediyesi hizmet binası dışında oluşturduğu ödeme noktaları ile vatandaşa daha hızlı hizmet verecek.


Niğde Belediye Başkanlığı belediye hizmet binası dışında oluşturduğu ödeme noktaları ile vatandaşların nakit olarak emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi, ilan, reklam vergisi ve kira gibi ödemelerini daha hızlı yapmasını sağladı.


İlhanlı Mahallesi semt pazarı içerisinde kurulan ödeme noktası Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri Fertek Mahallesi muhtarlık binası yanında kurulan ödeme noktası Pazartesi, Salı günleri, Efendibey Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Gençlik Merkezinde oluşturulan ödeme noktası hafta içi vatandaşların hizmetinde olacak. Ayrıca ödeme yapacak vatandaşlar Niğde Belediyesi web sitesi www.nigde.bel.tr adresine girip internet üzerinden de kredi katı ile ödemelerini gerçekleştirebileceklerdir.


Hizmetlerin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Vatandaşlara kolaylık ve zaman tasarrufu sağlamak adına ödeme noktaları oluşturduk. Hemşehrilerimiz gerek belediyemizden, gerekse yeni oluşturmuş olduğumuz ödeme noktalarına gelerek kolaylıkla ödeme işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Belediye olarak hizmetlerimizi tüm hızıyla sürdürüyoruz" dedi.


Yeni tahsilat noktasına gelen vatandaşlar, Belediyenin sunmuş olduğu imkanlar ile ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. - NİĞDE

Niğde Belediyesi, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'daki halk otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
İBB, sorunu 2 şoföre bağlamıştı ama metrobüs sıkıntısı devam ediyor Çeşme açıklarında görülen balina ve yavrusu şaşırttı Hayırsever vatandaş mahallelinin 5 bin liralık borcunu kapattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 15:57:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde Belediyesi Ödeme Noktalarını Artırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]