Niğde Belediyesinde çalışan işçilerden A Milli Futbol Takımı'na videolu destek - Son Dakika

Niğde Belediyesi çalışanları, hazırladıkları videoyla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçında bu akşam İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım'a destek verdi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in "Niğde Belediyesinden Milli Takım'a mesaj var." sözleriyle başlayan videoda, işçiler milli sporcuların isimlerini tek tek söyleyerek mesajlarını iletti.

İşçilerin A Milli Takıma mesajı şöyle:

"Mert, Altay, Uğurcan sizlere inanıyoruz. Biz duvar ustalarıyız, sizlerin de kaleye duvar örüp gol yemeyeceğinizi biliyoruz. Merih, Çağlar, Kaan, Mert sizlere güveniyoruz. Bizler haşerelerle mücadele ekibiyiz. Bizler haşerelere geçit vermedik, siz de defans hattımızda forvetlere geçit vermezsiniz. Taylan, Hakan, Ozan, Yusuf kalbimiz sizinle. Bizler temizlik görevlileriyiz. Sokakları siler süpürürüz. Sizler de orta saha hattınızda ortalığı silip süpüreceksiniz. Cengiz, Abdulkadir dualarımız sizinle. Bizler asfalt işçileriyiz, caddelere otoban asfaltı atarız. Siz de karşı takımların defans hattını otobana çevireceksiniz. Burak, Enes, Kenan sizlere güveniyoruz. Bizler park, bahçelerde sulama işi yapıyoruz ve sizler de gol olup yağacaksınız. Sizlere güveniyoruz."

Çekilen video, "Belediyemizden EURO 2020 yolunda 'Bizim Çocuklar'a mesaj var" başlığıyla belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.