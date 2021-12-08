Niğde Belediyesinden üst yapı çalışmaları - Son Dakika

Niğde Belediyesi, DİTAŞ kavşağı üst geçidi ile Efendibey Mahallesi'ni birbirine bağlayan yola alternatif olarak 18 metrelik yeni bir yolu vatandaşların hizmetine sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, alt ve üst yapı çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yeni yollar açmaya devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Niğde'nin önemli bağlantı noktalarından birisi olan DİTAŞ kavşağı üst geçidi ile Efendibey Mahallesi'ni birbirine bağlayan yola paralel yeni bir yolu hizmete kazandırdı. Eski yolun asfaltını ve kaldırımlarını yenileyen ekipler, bu bölgenin uzun vadede yol problemini çözdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, DİTAŞ üst geçidi ile Patates Araştırma Enstitüsünün arkasındaki yola alternatif 18 metrelik yeni bir yol çalışması başlattıklarını anımsattı.

Bugün itibarıyla yolu tamamlayıp halkın hizmetine sunmanın sevincini yaşadıklarını belirten Özdemir, "Açtığımız bu yol, eski yolun trafik yükünü azaltacak ve şehir merkezinden gelen araçların Ata Sanayi ve Amas bölgesine geçişini daha da hızlandıracak. Aynı zamanda eski yolumuza da yeniden asfalt serimi yaptık ve buranın çevre düzenlemesini yeniledik. Tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun. Vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz, durmak yok çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.