Üye Girişi
"Arabuluculuğun Güncel Gelişmeleri" paneli düzenlendi - Son Dakika

"Arabuluculuğun Güncel Gelişmeleri" paneli düzenlendi

11.01.2022 18:07

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Çağdaş Özer, 2021 yılında 1 milyona yakın uyuşmazlığın arabuluculuk önüne geldiğini, bunların da yaklaşık yüzde 70'inin anlaşmayla sonuçlandığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Çağdaş Özer, 2021 yılında 1 milyona yakın uyuşmazlığın arabuluculuk önüne geldiğini, bunların da yaklaşık yüzde 70'inin anlaşmayla sonuçlandığını bildirdi.

Özer, Niğde Barosu ile Niğde Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Arabuluculuğun Güncel Gelişmeleri" panelinde yaptığı konuşmada, arabuluculuğun 2013 yılında yürürlüğe girmesiyle hukuki ve yasal olarak uygulanmaya başlandığını anımsattı.

Yargılamaların uzunluğu ve maddi külfet getirmesi gibi nedenlerle 1990'lı yıllarda dünya genelinde klasik yargının dışında farklı bir uyuşmazlık çözüm yöntemi arayışına girilmeye başlandığını belirten Özer, "2008 yılında Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi yayınladıkları 53 sayılı direktifle Avrupa Konseyi üyesi ülkelere arabuluculuğu tavsiyede bulundu. Bu kararla birçok Avrupa ülkesinde arabuluculuk kanunlara, mevzuatlara girmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Özer, arabuluculuğun 2012 yılında Almanya'da ve diğer büyük Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başladığını, Türkiye'de de arabuluculuk kanununun 2012'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildiğini, 2013 yılında da yürürlüğe girdiğini aktardı.

Türkiye'de yılda 2,5 ila 3 milyon arasında hukuk davası açıldığına değinen Özer, şunları kaydetti:

"Arabuluculuğun muhatabı da hukuk davaları. 2014 yılının tamamında 3 milyonluk hukuk davalarında sadece 200 uyuşmazlık arabuluculuğa konu oluyor. Çünkü bilmediğimiz bir alan ve bilmediğimiz için de uyuşmazlıklarımızı o yolla çözme girişiminde bulunmuyoruz. 2018 yılında iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı haline geldi ve vatandaşlarımızda kamu spotu etkisi yarattı, arabuluculuğun bilinirliğini artırdı. 2021 yılının tamamında 1 milyona yakın uyuşmazlık arabuluculuk önüne geldi, bunların yaklaşık yüzde 70'i anlaşmayla sonuçlandı. Bilmeye başladık, bu kurumu kullanmaya ve uygulamaya başladık, faydalarını görmeye başladık."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBB UYUM) Genel Müdürü Onur Yüksel de TOBB UYUM'un ticari uyuşmazlıkların çözümüyle ilgili kurulduğunu dile getirdi.

Hem ulusal hem de uluslararası bir arabuluculuk merkezi olduklarından bahseden Yüksel, şöyle konuştu:

"Bu noktada çok ciddi bir ekip çalışması yapıyoruz. Türkiye genelinde 400 arabulucumuz var. Uluslararası yapabilecek arabulucularımız da var. TOBB UYUM'da arabulucu olabilmek için Türkiye'den başvurular alıyoruz. Meslekte 10 yıl iş tecrübesi arıyoruz, 3 yıllık arabuluculuk siciline kayıtlı olmasını ve 20 başarılı dosya sayısı istiyoruz. Eğer bu kriterlere uyuyorsa arabulucu ile birlikte çalışıyoruz, eğer uymuyorsa eş arabulucu olarak kendisini listemize alabiliyoruz. Dolayısıyla her türlü biz sizinle çalışmak istiyoruz."

Soru-cevap bölümüyle sona eren panele, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk, avukatlar, iş insanları ve davetliler katıldı.

Arabuluculuğun Güncel Gelişmeleri paneli düzenlendi
Arabuluculuğun Güncel Gelişmeleri paneli düzenlendi
Arabuluculuğun Güncel Gelişmeleri paneli düzenlendi
Arabuluculuğun Güncel Gelişmeleri paneli düzenlendi
Arabuluculuğun Güncel Gelişmeleri paneli düzenlendi

YORUMLAR
500

Adalet Bakanlığı, Niğde Barosu, Türkiye, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Arabuluculuğun Güncel Gelişmeleri' paneli düzenlendi - Son Dakika


Bakan Nebati'yle görüşen TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den ilk açıklama: Açık ve samimi görüşme oldu Bakan Nebati'yle görüşen TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den ilk açıklama: Açık ve samimi görüşme oldu         
19:05
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş         
12:10
Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek? Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?         
12:08
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
19:04 Bakan Nebati'yle görüşen TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den ilk açıklama: Açık ve samimi görüşme oldu
18:52 Avukatı katleden cani eski nişanlının ilk ifadesi ortaya çıktı!
18:46 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Torrent ile yardımcılık için görüştük ama teknik direktör olması için anlaştık
18:37 Kız öğrencilere bakarak kendini tatmin eden tacizci, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
18:22 Çiftlikteki ineğin memesine bakanlar gerçek olduğuna inanmadı!
18:18 Son Dakika: Burak Elmas'tan ilk açıklama: Galatasaray'da son kararı başkan verir
17:48 3 gündür haber alınamayan baba, ırmak kenarında ölü bulundu
17:38 İngilizlerin neden yolun ortasına ağaç diktiğini Ulaştırma Bakanlığı açıkladı!
17:36 Feci kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın hayalini Dursun Özbek açıkladı
17:20 Ahmet Çalık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 19:20:12. #1.11#
SON DAKİKA: "Arabuluculuğun Güncel Gelişmeleri" paneli düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement