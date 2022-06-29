Durumu ağır olan Ali Ş'nin aynı hastanenin acil servisinde görevli doktor, eşinin de sağlık çalışanı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Kayseri, Edikli, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'de devrilen otomobildeki doktor ve sağlık çalışanı eşi yaralandı - Son Dakika

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