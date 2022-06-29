Niğde'de devrilen otomobildeki doktor ve sağlık çalışanı eşi yaralandı - Son Dakika
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Niğde'de devrilen otomobildeki doktor ve sağlık çalışanı eşi yaralandı

29.06.2022 15:36
Niğde'de devrilen otomobildeki doktor ve sağlık çalışanı eşi yaralandı

Niğde'de otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan doktor ve sağlık çalışanı eşi hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan doktor ve sağlık çalışanı eşi hastaneye kaldırıldı.

Nur Ş. idaresindeki 51 ACB 139 plakalı otomobil, Niğde- Kayseri kara yolu Edikli beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Ali Ş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ali Ş'nin aynı hastanenin acil servisinde görevli doktor, eşinin de sağlık çalışanı olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kayseri, Edikli, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de devrilen otomobildeki doktor ve sağlık çalışanı eşi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Niğde'de devrilen otomobildeki doktor ve sağlık çalışanı eşi yaralandı - Son Dakika
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