Son Dakika Haberleri: Niğde'de Eğitime Kar Engeli

Niğde'de Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın için ara verildi.

Niğde'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve olası buzlanma nedeniyle, yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi.

Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:18 Kaynak: AA

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