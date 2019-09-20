Son Dakika Haberleri: Niğde'de FSM Camiinde Millet Kıraathanesi açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Niğde'de FSM Camiinde Millet Kıraathanesi açıldı

16 dakika önce

Niğde'de Fatih Sultan Mehmet Camisinde Millet Kıraathanesi hizmete açıldı.

Niğde'de FSM Camiinde Millet Kıraathanesi açıldı, System.String[]

Niğde'de Fatih Sultan Mehmet Camisinde Millet Kıraathanesi hizmete açıldı.


İl Müftülüğünce hazırlanan ve Konya Ovası Projesi'nce desteklenen Millet Kıraathanesinde, çocuklar için kütüphane, çalışma masaları, oyun bölümleri bulunuyor ve ziyaretçilerine ücretsiz ikramlar sunuluyor.


Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, açılışta yaptığı konuşmada, 'Kıraat' kelimesinin 'oku', "Kıraathane'nin de kitap, gazete dergi okunan ve sohbet edilen yer anlamına geldiğini söyledi.


Dinde de okumanın çok önemli bir yeri bulunduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları söyledi: "Her şeyden önce dinimizin birinci emri 'oku'. Böyle bir geleneğe sahibiz. Aslında kültürümüzde de kıraathanenin çok önemli bir yeri var. Ancak zamanla bu kıraathaneler, amacından uzaklaşarak, kahvehane kültürü geliyor ve bu kahvehaneler de oyun oynan, sigara içilen yerler haline dönüşüyor. Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu proje, aslına dönüş anlamına geliyor. Bu anlamda da bizler Niğdemizde kıraathane sayımızı artırmak için bir hedef koyduk. Bu hedef doğrultusunda da kurum ve kuruluşlarımız kıraathane açmak için çaba gösteriyor. İnşallah bundan sonra bunun devamı gelecek. Kurumlarımız proje hazırladıkça KOP kaynaklarından daha çok istifade edebileceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"


Kurdele kesilmesinin ardından, Vali Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, öğrenciler ve vatandaşlar, kıraathaneyi gezdi. - NİĞDE

Konya Ovası Projesi, Fatih Sultan, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı! Kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için TFF'ye başvurmuştu! IFAB yetkilisi resmen açıkladı Quaresma 10 bin TL'lik giyimiyle AVM'de dikkatleri üzerine çekti! Okulda civa zehirlenmesi şüphesi: 27 öğrenci tedavi altına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 16:38:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de FSM Camiinde Millet Kıraathanesi açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]