Niğde'de İki Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Niğde'de İki Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı

07.12.2025 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Niğde ve Bor ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kazaların merkeze bağlı Ovacık köyü ile Bor ilçesine bağlı Bahçeli köyünde meydana geldiği belirtildi.

Kazalara ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahçeli köyü Niğde-Ulukışla D-750 kara yolunda saat 02.30 sıralarında meydana gelen kazada, sürücü S.B. (34) direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atmış, araçta yolcu olarak bulunan A.E. (36) olay yerinde yaşamını yitirmiş, S.A. (36), K.K. (42) ve sürücü S.B. (34) yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir. Aynı gün, merkeze bağlı Ovacık köyü Niğde-Kayseri kara yolu 14'üncü kilometresinde saat 04.10 sıralarında seyir halindeki otomobilin sürücüsü E.A. (31) direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpmış, meydana gelen kazada sürücü E.A. (31) ile araçtaki yolcu A.Ç. (38) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Y.D. (35) ise yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir."

Açıklamada, iki kazaya jandarma, polis ve sağlık ekiplerince müdahale edildiği, yol güvenliği sağlanarak gerekli işlemlerin yürütüldüğü ifade edildi.

Kazaların kesin oluş sebebine ilişkin teknik incelemelerin ilgili birimlerce titizlikle sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, "Yaşanan iki kazada toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Kaza bölgeleri trafiğe açık olup gerekli incelemeler devam etmektedir. Vatandaşlarımızın, özellikle kış şartlarının etkisini artırdığı bu dönemde hız sınırlarına riayet etmeleri, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, emniyet kemerlerini mutlaka takmaları ve trafik kurallarına azami dikkat göstermeleri büyük önem taşımaktadır. Buzlanma, gizli buzlanma ve görüş mesafesinin azaldığı sabah saatlerinde dikkatli olunması, olası kazaların önüne geçilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Trafik güvenliği hepimizin sorumluluğudur. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, trafik, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de İki Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:32:00. #7.12#
SON DAKİKA: Niğde'de İki Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.