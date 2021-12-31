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Niğde'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Niğde'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

31.12.2021 17:48
Niğde'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı

Niğde'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Niğde'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Şimşek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ilgili kurumlarla sivil toplum kuruluşu ve hayvansever vatandaşlarla sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam hakkının korunması ve refahlarının artırılmasına yönelik çalışma yaptıklarını söyledi.

Toplantıda, son günlerde gündeme gelen özellikle tehlikeli türlerin insan sağlığı ve güvenliği açısından tehlike oluşturması nedeniyle bu türlere karşı alınacak tedbirlerle ilgili konuları görüşeceklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili talimatları ve bakanlıklarımızın yayımladıkları genelgeler doğrultusunda sizlerin de görüşlerine başvurarak alınması gereken tedbirler ve üzerimize düşen sorumlulukların yerine getirilmesi noktasında gerekli kararları alacağız.

Amacımız, sokakta yaşayan hayvanların insanlarımıza zarar vermeden, yaşam hakkının korunması ve refahlarının artırılmasıdır. İlimizi de bu konuda daha iyi bir şehir haline getirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu hayvanların en iyi şekilde yaşayabilmesi için tüm çabamızı göstereceğiz."

Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mehmet Özer'in sunum yaptığı toplantıda, ilgili kurum temsilcileri çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları, ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Yılmaz Şimşek, Kongre, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Niğde'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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