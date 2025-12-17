Niğde\'de sokak ortasında silahlı dehşet

Niğde'de iki grup arasında çıkan kavgada taraflardan biri tüfekle ateş etti. Olay sonucunda 2 kişi yaralandı.
Olay, Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu R.A. (27) ve C.Ö. (24) yaralandı.
Kavganın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, her iki kişi de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan R.A.'nın durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
