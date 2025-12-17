Niğde'de sokak ortasında silahlı dehşet - Son Dakika
Niğde'de sokak ortasında silahlı dehşet

17.12.2025 23:18
Niğde'de iki grup arasındaki tartışma kısa sürede kanlı bir çatışmaya dönüştü. R.A. ve C.Ö., tüfekle vurularak hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Niğde'de iki grup arasında çıkan kavgada taraflardan biri tüfekle ateş etti. Olay sonucunda 2 kişi yaralandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu R.A. (27) ve C.Ö. (24) yaralandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU CİDDİ

Kavganın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, her iki kişi de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan R.A.'nın durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

01:07
