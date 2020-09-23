Niğde'de Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı - Son Dakika

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek beraberindeki Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve ekiplerle Süleyman Fethi Caddesi'ndeki iş yerlerini denetledi, tedbirlere uymayanları uyardı ve 14 kuralın yazılı olduğu afiş dağıttı.

Denetimin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, pandemi nedeniyle denetimlerin aralıksız devam ettiğini söyledi.

Kurallara uymayanlara cezai müeyyide uygulandığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Virüsten korunmanın en önemli yolu da virüse yakalanmamak. Yakalanmamamız için de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Kurallara uyduğumuz takdirde en kısa sürede virüsle baş edebileceğiz. Tüm vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatmak istiyorum. Karantina kurallarına uymayan vatandaşları KYK yurtlarına alıyoruz. Şu ana kadar 5 vatandaşımızı karantina kurallarına uymadıkları için yurtlara aldık. Bundan sonra da bu tür yaptırımlar gelecek."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise denetimlerin devam ettiğini ve vatandaşlara 14 kuralı hatırlattıklarını anlattı.

Kurallara uymanın çok önem arz ettiğini vurgulayan Özdemir, "Aşı bulunana kadar ne sağlıkçılar bu virüsü yok edebilir ne de kolluk kuvvetleri. Bunu sadece kurallara uyacak olan bizler yok edebiliriz. O yüzden hep birlikte kurallara dikkat ettiğimiz zaman virüsle başa çıkabileceğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.