Niğde'de "Minderli Sinema Günleri" final yaptı - Son Dakika

Niğde Belediyesi'nin "Minderli Sinema Günleri" etkinliği "Kral Şakir" ve "Korsan Diyarı" filmleriyle noktalandı.

Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda, koronavirüs tedbirleriyle minderli sinema etkinliği düzenleyen Niğde Belediyesi, sinemaseverlere keyifli dakikalar yaşattı.

Etkinliğin son gününde konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, etkinliğe gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"İlerleyen günlerde inşallah tekrar tiyatro günleri yapmayı düşünüyoruz. Geçen hafta cumartesi günü 'Rafadan Tayfa' filmi vardı ve birçok çocuğumuzu mesafe kurallarından dolayı alana alamadık. Bu etkinliği bir kez daha tekrarlayacağız diye o gün çocuklara söz vermiştik. Bugün Kral Şakir filmi ile sözümüzü yerine getirmiş olduk. İnşallah daha güzel günlerde daha sağlıklı günlerde hep birlikte buluşmak dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum."

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ise Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in en büyük alkışı hak ettiğini belirterek, sinema günleri etkinliğinin örnek bir proje olduğunu söyledi.

Minderli Sinema Günleri, 17 Temmuz'da "Fetih 1453" filmiyle başlamıştı.