Niğde'de "patates tatlısı"nın tescili için çalışma başlatıldı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, adı kentle özdeşleşen patatesin tatlısının tescil edilmesi için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Özdemir, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ve AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda patates tatlısı yaptı.

Başkan Özdemir, gazetecilere, patatesin en çok Niğde'de üretildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Patates tatlısının patentini almak için çalışma başlattık. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Niğde Belediyesi olarak patates tatlısını bütün dünyaya tanıtacağız. Patates tatlısını sadece Niğde'de patates yetişiyor diye değil aynı zamanda sağlıklı bir tatlı olduğu için yapıyoruz. Bunu da anlatmak ve tanıtmak istiyoruz. Patates tatlısını yaparken un yerine patates nişastası kullanıyoruz. Bu da sağlık açısından çok önemli. Yakın zamanda Niğde Belediyesi olarak şehir merkezinde yöresel restoran açacağız, üniversite iş birliğiyle hizmete sunacağız."