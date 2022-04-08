Niğde'de "Projem KOP ile Hayat Buluyor" projesi tanıtıldı - Son Dakika
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Niğde'de "Projem KOP ile Hayat Buluyor" projesi tanıtıldı

08.04.2022 18:06
Niğde'de "Projem KOP ile Hayat Buluyor" projesi tanıtıldı

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından lise öğrencilerinin katılabileceği "Projem KOP ile Hayat Buluyor" proje yarışmasının Niğde tanıtım toplantısı yapıldı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından lise öğrencilerinin katılabileceği "Projem KOP ile Hayat Buluyor" proje yarışmasının Niğde tanıtım toplantısı yapıldı.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, KOP Bölge Kalkınma İdaresinin, bölgenin kalkınması için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

KOP Bölge Kalkınma İdaresinin kurulduğu günden bu yana Niğde'de 225 projeye 179 milyon lira destek sağladığını aktaran Şimşek, "Bugün tanıtımı yapılan proje yarışması da çok önemli. Bu sayede gençlerimiz ilimizin, bölgemizin hatta dünyanın sorunlarıyla ilgili kafa yoracaklar ve projeler üretecekler. İşin en güzel tarafı hazırladığınız projeler KOP İdaresi tarafından desteklenecek ve hayata geçirilecek, sizler yönetim karar sistemine katılmış olacaksınız." ifadelerini kullandı.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin de gençlerin yetkin, bilgili, kültürlü bireyler olarak insani, milli ve manevi değerlerle yetişmesini ve ülkenin kaderinde söz sahibi olmasını beklediklerini vurguladı.

6 Nisan-23 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapılacak yarışmaya katılımcılar, iklim değişikliği, suyun etkin kullanımı, çevre bilinci ve sıfır atık, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, akıllı tarım, kırsal kalkınma, genç istihdamı, eğitimde değişim, inovasyon ve kültürel miras konularıyla katılacak.

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Konya Ovası Projesi, Yılmaz Şimşek, Enerji, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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